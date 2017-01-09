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سياسة واقتصاد

السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
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السعودية تطلق تأشيرة سريعة للمستثمرين

بدأت المملكة العربية السعودية منح تأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة بهدف تنشيط الاستثمار.

 

ووفقاً لموقع "الجزيرة نت"، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن تأشيرات الزيارة التجارية صنفت في ثلاث فئات هي تأشيرة زيارة لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة لرجال الأعمال، وتأشيرة زيارة للوفود التجارية.

 

وستصدر تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة. كما ينص النظام الجديد على البت في طلبات الوفود التجارية خلال يومي عمل، بعدما كان يستغرق شهراً.

 

وتعمل السعودية وفق "رؤية 2030" على اجتذاب الاستثمار الأجنبي للمملكة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، كما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

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