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سياسة واقتصاد

فيديو: مقتل 4 جنود اسرائيليين في عملية دهس ونتنياهو يتهم داعش

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017

 القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن فلسطينيا قاد شاحنة ودهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين في القدس مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين كان مؤيدا على الأرجح لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نتنياهو في بيان "نعرف هوية المهاجم وبحسب كل المؤشرات هو مؤيد للدولة الإسلامية. أغلقنا جبل المكبر... الحي الذي جاء منه ونتخذ إجراءات أخرى لن أتحدث عنها بالتفصيل."

وهذا هو أعنف هجوم ينفذه فلسطينيون في القدس منذ شهور. واستهدف الهجوم مجندين جددا لدى نزولهم من حافلة كانت تقلهم إلى متنزه أرمون هنتسيف

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