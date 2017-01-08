إلغاء نظام الكفالة في السعودية غير صحيح

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اتجاه المملكة لإلغاء العمل بنظام الكفالة.
وأكدت وزارة العمل عبر في حسابها الرسمي على موقع تويتر -رداً على سؤال أحد المغردين- عدم صدور أي قرار رسمي حول إلغاء نظام الكفالة للمقيمين، وقال حسابها "نشكر لك تواصلك.. لم يصدر قرار بذلك".
وكانت دولة قطر قد أصدرت قانوناً ينص على إلغاء نظام الكفالة، كما تعتزم البحرين إلغاء نظام الكفيل اعتباراً من شهر أبريل/نيسان القادم.
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