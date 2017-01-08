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سياسة واقتصاد

مؤسسة النقد السعودي توقف شركة الدرع العربي من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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مؤسسة النقد السعودي توقف شركة الدرع العربي من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني -ومقرها الرياض- من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى وذلك اعتباراً من يوم غد الإثنين.

 

وقالت "ساما" في بيان لها إن القرار جاء لعدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة.

 

وأوضحت أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

 

وأضافت أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، لافتة إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

 

وتشير بيانات شركة الدرع العربي للربع الثالث للعام 2016 إلى أن أقساط تأمين المركبات تشكّل حوالي 58 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الشركة.

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