السعودية: بيع السيارة شرط لاستخراج الوافد تأشيرة الخروج النهائي

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن بيع السيارة شرط لاستخراج الوافد تأشيرة الخروج النهائي من المملكة.
وأوضحت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أنه "رغم أن نظام المرور يتيح للوافد -الذي يمتلك إقامة سارية المفعول- أن يستخرج سيارة باسمه، فإن ذلك يمنعه من إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال عقد العزم على إصدارها".
وأضافت "يجب على الوافد -كما وجهت المديرية العامة للجوازات- بيع السيارة المسجلة باسمه لكي يتمكن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي".المزيد من أخبار السعودية
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