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سياسة واقتصاد

61,1 % من المهنيين راضون عن تجربتهم في استخدام معارض التوظيف الافتراضية

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017

أصبحت معارض التوظيف الافتراضية تشكل جزءاً مهماً للغاية في سوق العمل الحالي الذي أصبح يعتمد كلياً على شبكة الانترنت فهذه المعارض تخدم كل من الباحثين عن عمل والشركات على حد سواء.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه بحسب استبيان جديد أجراه موقع بيت. كوم تحت عنوان "معارض التوظيف الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار أكثر من ربع المجيبين إلى أنهم يشاركون بشكل منتظم في معارض التوظيف الافتراضية؛ حيث عبّر حوالي ثلثي المجيبين (61,1%) الذين سبق لهم المشاركة في هذا النوع من المعارض، عن رضاهم عن هذه التجربة، مع إشارة الربع (23,4%) إلى أنهم راضون عنها بشكل كبير.

وقال المجيبون الذين سبق لهم استخدام معرض توظيف افتراضي للبحث عن أفضل الكفاءات إنهم استفادواً إلى حد كبير من هذه التجربة. حيث صرّحوا بأن أبرز إيجابيات هذا النوع من المعارض هو تسهيل عملية جمع السير الذاتية وتتبع المرشحين (37,6%)، يليه ادخار الوقت والتكلفة اللازمة للتوظيف (24,2%)، وإمكانية إيجاد الكفاءات من أي مكان دون الحاجة إلى السفر (22,6%)، وتسويق الشركة محلياً وإقليمياً بأقل تكلفة ممكنة (11%).

من ناحية أخرى، قال 22,6 بالمئة من المجيبين أن أبرز سلبيات معارض التوظيف الافتراضية هي ضرورة التمتع بمهارات تقنية جيدة والاتصال بشبكة الانترنت، في حين أشار 19,5 بالمئة إلى أن هذه المعارض تحد من التفاعل الاجتماعي مع صاحب العمل. ولكن المجيبون بالمجمل راضون عن المزايا التي يقدمها هذا النوع من المعارض وعن تجربتهم في استخدامها.

وأشار غالبية المجيبين (54,9%) إلى أن إيجاد فرصة عمل هو السبب الرئيسي الذي يدفعهم لاستخدام معارض التوظيف الافتراضية، يليه تقديم السيرة الذاتية لشركات معيّنة (21,4%)، وإيجاد فرص التدريب (9,8%)، والتحدث مع ممثلي شركات معيّنة (5,9%)، وتوظيف مرشحين جدد (5,2%)، إضافة إلى جمع معلومات حول سوق العمل (2,9%).

وقال محمد يونس، مدير المنتجات في بيت. كوم "يحتاج الباحثون عن عمل اليوم لأدوات فعّالة تساعدهم على التميّز في سوق العمل الحالي الذي يشهد تنافساً شديداً بين المهنيين. ولهذا السبب، أصبحت معارض التوظيف الافتراضية تتمتع بشعبية كبيرة بين الباحثين عن عمل، حيث تزوّدهم هذه المعارض بالمعلومات والأدوات التي تساعدهم على إيجاد أكبر عدد ممكن من الوظائف الشاغرة من أي مكان. كما تعد هذه المعارض أيضاً أداة فعّالة لأصحاب العمل، حيث تساعدهم على ادخار الوقت والتكلفة اللازمة للتوظيف وتسهيل عملية جمع السير الذاتية وتتبع المرشحين. ويمكن للشركات التي ترغب بالمشاركة في معارض التوظيف الافتراضية القادمة التواصل مباشرة مع بيت.كوم".

وسيستضيف بيت. كوم العديد من معارض التوظيف الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر القادمة.

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