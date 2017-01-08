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سياسة واقتصاد

وزارة المياه السعودية تعتمد رسوماً ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات بـ92.25 ريال شهرياً

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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وزارة المياه السعودية تعتمد رسوماً ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات بـ92.25 ريال شهرياً

وافق عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي على عدد من التنظيمات الخاصة بنظام الفوترة لكافة المشتركين تضمنت تطبيق رسوم تعرفة ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات مياه.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية المياه في المنطقة الشرقية فهد الحميدي العنزي قوله إن قيمة الرسوم تبلغ 92.25 ريال (25 دولار) شهرياً، لحين تركيب عداد مياه للمشترك.

 

وأضاف "العنزي" إن عدد المشتركين في المنطقة الشرقية الذين يندرجون تحت هذه التعرفة لا يتجاوز 9 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين في المنطقة.

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