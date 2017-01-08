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سياسة واقتصاد

توجيهات عليا بتسوية مستحقات هيئة الطيران المدني لدى الجهات الحكومية السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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توجيهات عليا بتسوية مستحقات هيئة الطيران المدني لدى الجهات الحكومية السعودية

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن الجهات العليا في المملكة أصدرت توجيهات بتسوية مستحقات هيئة الطيران المدني لدى جميع الجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" اليومية أن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني للقيام بحصر تلك المستحقات.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن الجهات العليا طلبت بوضع خطة زمنية لتسوية هذه المستحقات بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ الموافقة والتوجيه على أن تنتهي هذه المهلة في بداية العام 1441 هـ.

 

وكان مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد ناقش العام الماضي مصير 13 مليار ريال تمثل ديوناً مستحقة للهيئة على عدة جهات حكومية.

 

وكانت تقارير سعودية كشفت يوم الأربعاء الماضي عن وجود توجه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة التي تسعى إلى خصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها.

 

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