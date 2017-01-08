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سياسة واقتصاد

صحيفة بريطانية تشيدي ببطولة شرطي سعودي استخدم مسدسه للإطاحة بانتحاريين برشاشاتهم

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
صحيفة بريطانية تشيدي ببطولة شرطي سعودي استخدم مسدسه للإطاحة بانتحاريين برشاشاتهم

اشادت الصحيفة البريطانية ديل ميل ببطولة شرطي سعودي استخدم مسدسه للإطاحة بانتحاريين برشاشاتهما وأحزمتهما الناسفة، بعد أن نشرت الذي يظهر محاولة هروب المسلحين واستيلائهما على الدورية الأمنية، وهي المحاولة التي أفشلها رجل الأمن جبران عواجي، الذي تمكن من مناورة الإرهابيَّيْن وقتلهما مستخدماً مسدساً.

 مقطع الفيديو هو من "تصوير مواطنة، تقطن في الحي نفسه الذي شهد المداهمة، (وأظهر) بسالة العريف جبران عواجي، أحد منسوبي دوريات الأمن، الذي تعرَّض لإصابة طفيفة؛ إذ تمكن.. من التصدي للإرهابيَّيْن، وقتلهما، رغم أنهما يحملان أسلحة رشاشة، ويرتديان أحزمة ناسفة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن العريف  جبران جابر عواجي، كان من رجال الأمن الذين شاركوا صباح أمس السبت 9 في مداهمة منزل بحي الياسمين كان المطلوب للجهات الأمنية / طايع بن سالم بن يسلم الصيعري يختبئ فيه مع شخص آخر يدعى / طلال بن سمران الصاعدي قبل أن تتم مداهمتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه مقتلهما.

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