تسجيلات سرية: اسرائيل تخترق الحكومة البريطانية تعمل لإسقاط المعادين لها

كشفت تسجيلات سرية قناة الجزيرة الإنكليزية محاولات تجنيد سياسية بريطانية لإسقاط زملائها لصالح إسرائيل، وظهر في التسجيل سعي مسؤول في السفارة الإسرائيلية بقوله "نريد اسقاط نائب وزير الخارجية المؤيد للفلسطينيين آلان دنكان وليس الغبي بوريس جونسون."

وتبرز في التقرير محاولات دبلوماسي إسرائيلي إسقاط سياسيين بريطانيين للعمل لصالح اللوبي الصهيونين وذلك في عمل استقصائي بكاميرات سرية استطاع بواسطتها صحفي من قناة الجزيرة الإيقاع بدبلوماسي يعمل في سفارة تل أبيب في لندن، وأخذ تسجيلات مصورة له لمدة ستة أشهر كشف من خلالها سعيه لإسقاط سياسيين بريطانيين للعمل لصالح إسرائيل.