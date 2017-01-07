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سياسة واقتصاد

قذائف تؤخر سفر ثلاثة نواب فرنسيين من مطار حلب إلى دمشق

أريبيان بزنس
السبت، 7 يناير 2017
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قذائف تؤخر سفر ثلاثة نواب فرنسيين من مطار حلب إلى دمشق
النواب الفرنسيين يتفقدون الجامع الاموي بحلب القديمة، الجمعة 6 يناير 2017

أدى تعرض مطار حلب لعدد من القذائف السبت الى تأخر سفر ثلاثة نواب فرنسيين من اليمين من هذه المدينة الى دمشق، حسب ما أفاد مصدر برلماني فرنسي.

 

وأضاف المصدر أن النواب اليمينيين تييري مارياني ونيكولا دويك وجان لاسال كانوا يتأهبون بعد ظهر السبت لمغادرة حلب جوا باتجاه دمشق، حين سقطت ثماني قذائف في محيط المطار ما حال دون اقلاع الطائرة.

 

وبعد ذلك بأربع ساعات تمكن النواب من المغادرة ووصلوا الى العاصمة السورية، حسب موقع فرانس 24.

 

وقال مارياني "لقد كان اقلاع الطائرة صعبا باضواء مطفأة. والقذائف كانت تستهدفنا لأن المطار لم يعد هدفا للقذائف منذ أسابيع، وكانت فرق الصيانة بصدد اعادة الحركة اليه".

 

وأضاف النائب في اتصال هاتفي بعد وصوله الى دمشق "كنا قمنا بزيارة الى مخيم للنازحين، والسلطات السورية تؤكد أن أشخاصا في المخيم أبلغوا مطلقي القذائف لأنها بدات تسقط بعد خمس دقائق من وصولنا الى المطار" في حلب.

 

وسيغادر وفد النواب العاصمة السورية الاثنين.

 

وزار النواب الثلاثة الجمعة حلب، تعبيرا عن "تضامنهم مع مسيحيي الشرق" بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية، بحسب ما أعلن النواب الخميس. وأضافوا إنها "مبادرة محض شخصية"، فيما تدعم فرنسا رسميا المعارضة السورية المعتدلة في نزاعها مع نظام الرئيس بشار الاسد.

 

وأعلنت السلطات السورية في 22 كانون الاول/ديسمبر 2016 استعادة السيطرة الكاملة على مدينة حلب بعد معارك استمرت اكثر من أربع سنوات، وإجلاء عشرات آلاف المسلحين المعارضين والمدنيين من آخر أحياء كانت تحت سيطرة المعارضة في شرق المدينة.

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