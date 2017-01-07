فيديو يظهر كيف قتل الأمن السعودي "إرهابيين خطيرين" في الرياض

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جزءاً من العملية الأمنية التي شنتها القوات السعودية فجر اليوم السبت وأسفرت عن مصرع اثنين من المطلوبين أمنياً في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة "سبق" المقربة من وزارة الداخلية السعودية أن مقطع الفيديو هو من "تصوير مواطنة، تقطن في الحي نفسه الذي شهد المداهمة، (وأظهر) بسالة العريف جبران عواجي، أحد منسوبي دوريات الأمن، الذي تعرَّض لإصابة طفيفة؛ إذ تمكن.. من التصدي للإرهابيَّيْن، وقتلهما، رغم أنهما يحملان أسلحة رشاشة، ويرتديان أحزمة ناسفة".

وأظهر الفيديو محاولة هروب المسلحين واستيلائهما على الدورية الأمنية، وهي المحاولة التي أفشلها رجل الأمن جبران عواجي، الذي تمكن من مناورة الإرهابيَّيْن وقتلهما مستخدماً مسدساً.

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