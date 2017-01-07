Arabian business
سياسة واقتصاد

الحكومة السورية تقر برنامج عمل لإعادة الخدمات إلى حلب

أريبيان بزنس
السبت، 7 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الحكومة السورية تقر برنامج عمل لإعادة الخدمات إلى حلب

(رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الحكومة أقرت اليوم السبت برنامج عمل تنفيذيا لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية والأمن لمدينة حلب التي مزقتها الحرب.

 

وأصبحت حلب نقطة محورية في الحرب بعد أن انقسمت لشطر غربي خاضع لسيطرة الحكومة وشطر شرقي خاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة منذ بدايات الصراع السوري المستمر منذ ما يقرب من ست سنوات.

 

وتسبب قصف جوي عنيف وحصار على مدى أشهر في تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات في الشطر الشرقي قبل أن تسيطر الحكومة وحلفاؤها على آخر جيب لمسلحي المعارضة في أواخر ديسمبر كانون الأول.

 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن مجلس الوزراء قال إن لديه خطة لتأمين إمدادات الكهرباء والماء والوقود وتقييم المباني التي تحتاج إلى ترميم وفتح الطرقات حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

 

كما أقر مجلس الوزراء خطة طوارئ تقدمت بها وزارة التعليم لصيانة وتأهيل 50 مدرسة في الشطر الشرقي على مدى ستة أشهر. وتريد الحكومة تأهيل مئة مدرسة بحلول العام الدراسي القادم.

 

ويشمل برنامج العمل أيضا إعادة تأهيل خمسة مراكز صحية ومستشفيين إضافة إلى صيانة مطار حلب الدولي وإصلاح 18 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.

 

وكانت حلب أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكان قبل الحرب ومركزا تجاريا وصناعيا وقالت الحكومة أيضا إنها تخطط لإعادة تأهيل القطاع الصناعي.

المزيد من أخبار لبنان

المزيد عن هذا الخبر

6 آلاف شخص غادروا حلب منهم 3 آلاف مقاتل

الحكومة السورية تشن هجوما بريا كبيرا في حلب

الجيش السوري يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب

سكان حلب يستعيدون مساعدات غذائية سرقها فصيل اسمه جيش الإسلام

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية: مقتل إرهابيين خطيرين في عملية أمنية أحدهما "مدرب" الانتحاريين لداعش

الخليج للملاحة وبوليمار التركية توقعان اتفاقية شراكة بأعمال الوكالات وخدمات السفن والمنتجات البحرية

الإمارات: 9 فبراير.. بدء العمل بتعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادية

الإمارات تعلن إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مجموعة استثمار القابضة القطرية: استكمال كافة الاستعدادات لاستلام طلبات الاكتتاب يوم الأحد

أجيليتي الكويتية تستثمر 10 مليون دولار في توسعة مركزها اللوجستي بالبحرين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »