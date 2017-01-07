الخليج للملاحة وبوليمار التركية توقعان اتفاقية شراكة بأعمال الوكالات وخدمات السفن والمنتجات البحرية

وقعت شركة الخليج للملاحة القابضة اتفاقية شراكة مع بوليمار التركية القابضة يتم بموجبها إنشاء شراكة عالمية استراتيجية بينهما في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية.

تأتي هذه الشراكة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية لدعم مجموعة واسعة من عملائهما في مجال ناقلات النفط والغاز والسفن البحرية وسفن الخطوط الملاحية المنتظمة والحاويات وناقلات البضائع السائبة والبحرية والسفن السياحية واليخوت والمنشآت البحرية.

وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة "الخليج للملاحة القابضة" في دبي بين "جلف نفيقيشن ماريتايم ش.ذ.م.م" وهي شركة تابعة للمجموعة وشركة "بوليمار التركية القابضة"، وفق وكالة أنباء الإمارات .

وستكون الشركة الجديدة الوليدة من هذه الشراكة شركة فرعية مملوكة وتابعة لمجموعة الخليج للملاحة القابضة وستتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها بداية من الشهر الجاري.

ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن الخليج للملاحة القابضة من توسيع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة في العالم وعلى مدار الساعة بالإضافة الى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية .

وبموجب هذه الشراكة سينمو أسطول الوكالة البحرية لشركة الخليج للملاحة القابضة مـن "4" سفن خدماتية وتطقيم ودعم العمليات البحرية إلى "10" سفن بقيمة 3 ملايين دولار لكل سفينة ومن المتوقع أن يكون الدخل السنوي من هذه الشراكة ما يقارب 27 مليون دولار.

وقال سعادة خميس جمعة بوعميم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة ان المجموعة فخورة وسعيدة بهذه الاتفاقية الاستراتيجية ..معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في دفع عملية توسيع خدمات المجموعة وأعمالها التجارية لتمتد إلى مناطق مختلفة من العالم والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائها ورفع قيمة الشركة ومكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه أعرب أيدن الأفتان رئيس بوليمار التركية القابضة وأكاشي لإدارة السفن في اليونان عن سروره بالإعلان عن الترتيبات الخاصة بالأنشطة التجارية المتبادلة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا فيما يتعلق بجميع أعمال الشحن البحري وعلى سبيل المثال لا الحصر الشراكة في مشاريع مشتركة لبناء السفن وإدارتها و امتلاكها وتأجيرها وإصلاحها بالإضافة إلى الاستثمار في مجال السياحة البحرية ومراسي اليخوت وأعمال الفنادق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الجوار وتركيا من خلال هذه الشراكة.

وتعمل شركة "الخليج للملاحة القابضة" على تحقيق رؤيتها في تنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين كونها شركة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك العديد من السفن وتقدم خدمات بحرية وملاحية متكاملة ومتخصصين في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة، كما تطمح لأن تكون من قادة الصناعة البحرية.