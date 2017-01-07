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سياسة واقتصاد

500 ألف سعودي تقدموا على 25 ألف وظيفة حكومية خلال سنة

أريبيان بزنس
السبت، 7 يناير 2017
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500 ألف سعودي تقدموا على 25 ألف وظيفة حكومية خلال سنة

كشف تقرير رسمي سعودي عن تقدم 508 آلاف مواطن ومواطنة للإعلانات الوظيفية الحكومية خلال عام واحد -دون تحديده- بنسبة زيادة وصلت إلى 62 بالمئة عن العام الذي سبقه.

 

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، أظهر التقرير الصادر عن وزارة الخدمة المدنية أن احتياج القطاعات الحكومية في نفس العام وفقاً للطلبات الواردة لوزارة الخدمة المدنية وصل إلى 25339 وظيفة بنسبة زيادة وصلت إلى 70 بالمئة عن العام الذي سبقه ولم يتجاوز الاحتياج 5 بالمئة من أعداد المتقدمين.

 

وقالت الصحيفة اليومية إن هناك تكدساً للموظفين والموظفات في العديد من القطاعات الحكومية يفوق حاجة تلك الجهات، وسيكون هناك هيكلة للعديد من الوزارات للاستفادة من الموظفين الزائدين عن الحاجة مع إلغاء العديد من المسميات الوظيفية المختلفة لعدم الحاجة لها في الوقت الحالي في ظل التطور التقني الكبير الذي تشهده مختلف الجهات الحكومية.

 

وتم استحداث نظام "تدوير"، مؤخراً، بهدف "مساعدة الجهات الحكومية في تدوير موظفيها في حالة الإلغاء أو إعادة الهيكلة أو رغبة الجهة في الاستغناء عن بعض الموظفين لعدم الحاجة لهم أو رغبة الموظف نفسه".

 

ويبلغ عدد الوافدين في السعودية -التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمائة- أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

 

ومثل أغلب الخليجيين، يفضل السعوديون الوظائف الحكومية ولكن لا يحصل المواطن السعودي على وظيفة حكومية تلقائياً كما هو الحال في باقي دول الخليج مثل الكويت بسبب تجاوز عدد سكان المملكة الـ 21 مليوناً.

 

ويعزف كثير من السعوديين شأنهم شأن المواطنين الخليجيين الآخرين عن الأعمال اليدوية مثل عمال المصانع مما يجعل المملكة معتمدة على ملايين الآسيويين الذين يشغلون وظائف مثل عمال النظافة والسائقين.

 

 

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