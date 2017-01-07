وزارة العمل السعودية: إطلاق شركة تتولى عمليات التفتيش على القطاع الخاص

قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن الوزارة تعتزم إطلاق شركة "امتثال" بحلول العام 2020 لتتولى عمليات التفتيش تحت إدارة شركة "تكامل" التابعة للوزارة التي تعمل على خصخصة قطاعها التفتيشي خلال 3 سنوات من الآن.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصدرها -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن الشركة ستعامل كقطاع خاص ورواتب عامليها لن تصرف من ميزانية وزارة العمل، مما يوفر من ميزانية رواتب عاملي هذا القطاع، وأن العاملين فيها سينطبق عليهم نظام العمل والعمال.

وقال المصدر إنه سيتم نقل موظفي التفتيش العاملين حاليا بإدارة التفتيش في الوزارة إلى شركة "امتثال"، بعد إغلاق القطاع بالوزارة وخصخصته، علاوة على نقل آخرين لإدارات الوزارة الأخرى، لافتاً إلى أن مقر الشركة سيكون في الرياض وتتفرع منها مكاتب في مناطق ومدن المملكة.

وأضاف أن عدد المفتشين في الشركة سيراوح ما بين 300 إلى 400 مفتش، في حين أن عدد مفتشي الوزارة يراوح عددهم بين 700 إلى 750 موظفاً، ومتى كانت الشركة قادرة على استيعاب كامل العدد سيتم انتقالهم، مُشيراً إلى أن خطة عمل الموظف يخير ما بين الانتقال للقطاع الخاص أو التقاعد المبكر أو الانتقال لجهة حكومية أخرى.