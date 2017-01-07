بدء اختبارات 3200 مصري مرشح لـ 546 فرصة عمل بالكويت

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية يوم الاثنين المقبل، لمدة أربعة أيام، بديوان عام الوزارة بمدينة نصر اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت.

وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية، أمس الجمعة، أن الاختبارات ستجريها لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص، وبمساعدة مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر، لاختبار نحو 3200 متقدم على 12 مهنة بالفرص المطلوبة، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المهن والتخصصات التي سيتم الاختبار عليها تتراوح راتبها الشهري بين 120 إلى 570 ديناراً كويتياً (393 دولار إلى 1868 دولار)، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، للوزارة جميع الصلاحيات في تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن التخصصات التي سيتم اختبارها للعمل بشركة "كي سي سي للهندسة والمقاولات" بدولة الكويت تتمثل في مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية "ذكور وإناث"، براتب 570 ديناراً، خبرة من 8 إلى 12 سنة، على ألا يزيد السن على 38 سنة، وحاسب كميات، بكالوريوس هندسة مدنية، براتب 600 دينار، وخبرة من 15 إلى 25 سنة على ألا يزيد السن على 45 سنة .

كما تمتد الاختبارات لمساح أرض بكالوريوس أو دبلوم مساحة براتب 400 دينار وخبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن لا يزيد عمر المتقدم على 38 سنة، ومراقب مدني معهد فني هندسي براتب 400 دينار وخبرة من 5 إلى 20 سنة والسن من 25 إلى 42 سنة، ومراقب تشطيبات، معهد فني هندسي براتب 350 ديناراً وخبرة من 15 إلى 20 سنة ، ونجار وحداد مسلح، براتب 180 ديناراً، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وعامل بناء ومساح محارة "مبيض محارة" ، ومبلط براتب 150 ديناراً، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومعلم سيراميك براتب 160 ديناراً وخبرة لا تقل عن 10 سنوات وعامل عادي براتب 120 ديناراً، والسن لهذه المهن لا يزيد على 42 سنة.

وبحسب تقارير، يعيش في الكويت نحو 700 ألف مصري من أصل نحو 2.8 مليون وافد أجنبي في الدولة التي يبلغ مجموع سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.