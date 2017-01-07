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سياسة واقتصاد

مصر: برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية يوفر 50 ألف فرصة عمل

أريبيان بزنس
السبت، 7 يناير 2017
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مصر: برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية يوفر 50 ألف فرصة عمل

قال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية إن اللجنة تستكمل حالياً تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها في المزارع والحقول.

 

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن الدكتور محمد عبد المجيد إن البرنامج التدريبي يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

 

ويأتي ذلك في إطار مشروع "التجارة الخضراء"، التي تشارك فيها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وجمعيات حماية المحاصيل، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية المعنية بالتداول الآمن للمبيدات واستخدامها لحماية المحاصيل الزراعية.

 

وقال "عبد المجيد" إن تنفيذ برنامج مطبقي الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعاً في مختلف المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في محافظة الأقصر والمنيا، وحالياً في النوبارية، حيث يهدف البرنامج الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

 

وأضاف أن الهدف من برنامج مطبقي المبيدات الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعي والصحي، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة في عالم إنتاج المبيدات، تستهدف التأكيد على الموقف المصري، وهو "أنها معنية بقضايا الأمان والفاعلية، كم أنها بحاجة إلى مركبات آمنة أكثر من الحاجة لمبيدات فعالة".

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