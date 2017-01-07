تركيا ستمنح جنسيتها لصحاب الكفاءات العالية من السوريين والعراقيين

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الجمعة ان بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الاشخاص الذين يشملهم هذا الاجراء المثير للجدل.

ولفت أنه سيتم تقصي أوضاع أصحاب الكفاءات العالية، من مهندسين ومحامين واطباء سوريين وعراقيين قبل منحهم الجنسية التركية.

وقال اردوغان في خطاب بثه التلفزيون ان "وزارة الداخلية تقوم حاليا بالعمل، وضمن اطار هذا العمل، سيتم منح بعضهم (من السوريين والعراقيين) جنسيتنا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة"، واضاف "هناك اشخاص بينهم من اصحاب الكفاءات العالية، من مهندسين ومحامين واطباء دعونا نستفيد منهم. بدلا من تركهم يعملون بشكل غير قانوني سنمنهحم الفرصة للعمل كمواطنين، وابناء هذه الامة". ولم يحدد الرئيس التركي متى سيتم اتخاذ هذه المبادرة، لكنه قال ان "وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة في اي وقت". وهناك اكثر من ثلاثة ملايين سوري وعراقي فروا من بلادهم الى تركيا، وفقا للارقام الصادرة عن انقرة.