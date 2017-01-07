جندي أمريكي سابق يقتل 5 ويصيب 8 في إطلاق نار بمطار في فلوريدا

فورت لودرديل (فلوريدا) 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤولون وشهود إن مسلحا يعتقد أنه ممن شاركوا في حرب العراق فتح النار في منطقة استلام الحقائب في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل قبل أن تحتجزه الشرطة.





وقال سكوت اسرائيل قائد شرطة مقاطعة بروارد للصحفيين في المطار إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون .

وقال مفوض المقاطعة تشيب لاماركا على تويتر إن المسلح وصل على متن رحلة قادمة من كندا ببندقية مؤمنة في أمتعته ثم استلم حقيبته وتوجه لدورة المياه ولقمها بالذخيرة قبل أن يخرج ويفتح النار.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قتلى ومصابين على الأرض بجوار منطقة استلام الحقائب وأشخاصا يجثون لمساعدتهم.

وقال إسرائيل إن مطلق النار لم يصب بأذى إذ أن أفراد قوات الأمن لم يطلقوا عليه النار وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم.

وقال "في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف منفردا".

وأضاف إنه على الرغم من ذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة فيما فتشت الشرطة باقي المطار.

وتم تحديد هوية المهاجم واسمه استيبان سانتياجو (26 عاما) ولديه بطاقة هوية تخص الجيش الأمريكي وفقا لما ذكره متحدث باسم السناتور بيل نيلسون من ولاية فلوريدا الذي تحدث مع المسؤولين في إدارة أمن وسائل النقل .

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن شخصا عمره 26 عاما واسمه استيبان سانتياجو تم تسريحه بشكل مشرف من الحرس الوطني العام الماضي وقام بالخدمة في العراق .

ونقلت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) عن شهود قولهم إن مطلق النار الذي لم يردد أي عبارات كان يرتدي قميصا يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز).

ووصف جون شليتشر -الذي قال لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) إنه شاهد الهجوم- المسلح بأنه "رجل نحيف" وكان "يطلق النار علينا مباشرة" فيما انتظر الركاب لتسلم حقائبهم.

وأضاف "خفضت رأسي وبدأت أتلو صلوات" وأشار إلى أن زوجته قدمت إسعافات أولية لشخص أصيب بطلق ناري في الرأس.