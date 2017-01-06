محمد بن راشد.. من القياديين الأكثر تأثيراً في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي

سجّلت حسابات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زيادة كبيرة في عدد متابعيه في العام 2016، تخطت في مجموعها 15 مليوناً، وسط تفاعل كبير مع صفحات سموه، معززاً سموه مكانته كأحد الأكثر القياديين في العالم تأثيراً عبر مختلف المنصات الاجتماعية التواصلية.

وسجل حساب سموه الرسمي على موقع "لينكد إن" زيادة بمعدل الضعف في عدد متابعيه، ليصل إلى أكثر من مليون شخص، وهي الزيادة الأعلى من بين كافة حسابات سموه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم إلى جانب "لينكد إن" كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"غوغل بلَس".

إلى ذلك، ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سجل حساب صاحب السمو على موقع "تويتر" زيادةً كبيرةً في عام 2016 ليتخطى عدد متابعيه 7.2 ملايين شخص، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي عدد متابعيه، ما يجعل حساب سموه على "تويتر" الأكثر متابعةً من بين مجموع متابعيه على حساباته التواصلية الأخرى. كذلك، سجّل حساب سموّه على موقع "فيسبوك" في العام 2016 زيادةً تُقدر بأكثر من نصف مليون متابع جديد.

شهد حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع "لينكد إن"، وهي أكبر شبكة للمتخصصين على مستوى العالم تضم أكثر من 400 مليون مهني ومتخصص وتُعدّ من الأكثر تأثيراً في قطاع الأعمال عالمياً، زيادة كبيرة مقارنةً بما كان عليه الوضع في العام 2015، حيث بلغ عدد متابعيه على الشبكة التخصصية أكثر من مليون شخص، بواقع زيادة تخطت 50%، وهي الأعلى بين جميع قنواته التواصلية، مع تنامي هذا الرقم بصورة مطردة، كما أن حساب سموه على "لينكد إن" يُعدّ الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجهة عدد المتابعين.

وعلى حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تجاوز عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 7.2 ملايين متابع، وذلك بمعدّل نمو يزيد على 40 في المئة مقارنة بعدد المتابعين في عام 2015، ما يجعل حسابه على "تويتر"، ثاني أسرع حساباته نموّاً، ومن بين الأسرع نمواً على مستوى حسابات القادة في العالم.

ويشكّل متابعو صاحب السمو على "تويتر" 48% من مجموع متابعيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحظى تغريدات سموه بتفاعل كبير وسط الناس، مستقطبةً اهتماماً عريضاً من كافة أنحاء "المغردين" في الوطن العربي والعالم، مع تصدر دول الخليج العربية قائمة التوزيع الجغرافي لمتابعي صفحة سموه "على تويتر" بنسبة تفوق الـ 70 في المئة. عربياً، يوجد العدد الأكبر من متابعي حساب "تويتر" لسموه في مصر، في حين يتركز جمهوره العالمي في الولايات المتحدة.

سجل حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع "فيسبوك" خلال العام 2016 زيادة بمعدل 50 ألف متابع شهرياً، حيث تخطى مجموع متابعيه أكثر من 3.5 ملايين شخص، حيث يشكل متابعوه على "فيسبوك" 24% من مجموع متابعي سموه على قنوات التواصل الاجتماعي.

وكانت صفحة سموه قد سجلت أكبر تفاعل هذا العام في 9 نوفمبر الماضي عند تدشين سموه مشروع قناة دبي المائية، التي تربط خور دبي بمياه الخليج العربي، على امتداد 12 كيلومتراً، والتي تعدّ إضافة نوعية لمعالم دبي الحديثة.

كذلك، يُعدّ صاحب السمو من أوائل القادة العرب الذين أدركوا قيمة استغلال منصات التواصل الاجتماعي وطرائق التعبير في "الإعلام الجديد" في التواصل مع فئة الشباب، حرصاً من سموه على أن يكون قريباً من أفكارهم، ومبادراً إلى تبنّي أحلامهم وتجسيد طموحاتهم، وإيماناً من سموه، أيضاً، أن المستقبل للشباب، وأن رسالته في الحياة هي أن يسخِّر كافة الإمكانات في دولته لصناعة هذا المستقبل.

ويشكّل سكان الإمارات قاعدة المتابعين الأكبر لصفحة صاحب السمو على فيسبوك، حيث يفوق عددهم المليون متابع، في حين تحلّ مصر ثانياً بواقع أكثر من 380 ألف متابع، وتأتي الهند ثالثاً بأكثر من 340 ألف متابع، تليها السعودية في المركز الرابع بنحو 250 ألف متابع. ولعلّ اللافت هو الانتشار الكبير لمتابعي صاحب السمو عبر منصة فيسبوك على امتداد خريطة العالم، حيث تشمل إلى جانب الدول العربية والإسلامية دولاً غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا.

