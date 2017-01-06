هيرميس المصرية: فورتكس تشتري مشروعات طاقة بقيمة 470 مليون استرليني في بريطانيا

(رويترز) - قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية اليوم الجمعة إن شركة فورتكس المتخصصة في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والتي تديرها هيرميس وقعت اتفاقية للاستحواذ على مجموعة من مشروعات الطاقة الشمسية في بريطانيا مقابل نحو 470 مليون جنيه استرليني (581 مليون دولار).

وذكرت هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط في بيان أن المشروعات المملوكة لشركة تيرافورم باور المتخصصة في مجال توليد الطاقة من المصادر المتجددة تشمل 24 محطة طاقة شمسية بقدرات إجمالية تبلغ 365 ميجاوات.

وأضافت أن فورتكس تتطلع إلى إتمام الصفقة بعد استيفاء الشروط وتلبية المتطلبات الخاصة باتفاقية الشراء دون ذكر إطار زمني محدد.

ويبلغ صافي القدرة الإنتاجية لمشروعات فورتكس حاليا 457 ميجاوات.

ونقل البيان عن كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس قوله إن إجمالي قدرات فورتكس لتوليد الطاقة ستتجاوز 822 ميجاوات من خلال مشروعاتها المنتشرة في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال.

ويبلغ إجمالي الالتزامات والديون البنكية لتلك الأصول حوالي 300 مليون جنيه استرليني وتعتزم فورتكس إعادة تمويل تلك المديونيات بمجرد الانتهاء من إتمام الصفقة وفقا لما ذكره البيان.

وقالت هيرميس إن هذه الصفقة ستدفع القيمة الإجمالية لاستثمارات فورتكس منذ تأسيس الشركة في عام 2014 إلى 1.4 مليار دولار تقريبا.

وأضافت أن شركة تيناجا ناسيونال بيرهاد الماليزية العاملة في قطاع الخدمات والمرافق العامة ستتولى تمويل 50 في المئة من رأسمال الصفقة في حين ستضطلع هيرميس بدور ضامن التغطية للنسبة المتبقية.