العملة السعودية الجديدة مجهول الهوية في صرافات البنوك وممنوعة من الإيداع

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن الإصدار السادس للعملة السعودية بقي حتى الآن "مجهول الهوية" لدى أجهزة الإيداع الإلكترونية والصرف الآلي في بعض بنوك المملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصدر مطلع في أحد البنوك السعودية إن سبب عدم تعرف أجهزة الإيداع الإلكترونية في عدد من البنوك على الإصدار السادس من العملة يعود إلى عدم تحديث أجهزة الإيداع للتعرف على أبعاد العملة الجديدة والعلامات الأمنية فيها.

وأشار المصدر إلى قيام بعض البنوك السعودية بتوضيح عدم تمكن الأجهزة من التعرف إلى الإصدار الجديد بوضع تنبيهات على شاشات أجهزة الإيداع الإلكترونية في فروعها، إضافة إلى مخاطبة الشركة المختصة إلى سرعة العمل على تحديث أنظمة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع للتمكن من تداول الإصدار الجديد على وجه السرعة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) قد طرحت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي طرحت الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية للتداول.

ولم توقف "ساما" تداول الإصدار الخامس من العملة.



