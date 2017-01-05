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سياسة واقتصاد

شركة الخطوط السعودية للتموين تعتزم توطين قطاع التموين

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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شركة الخطوط السعودية للتموين تعتزم توطين قطاع التموين

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنها ناقشت اليوم الخميس في اجتماع مع شركة الخطوط السعودية للتموين سبل توطين قطاع التموين في الشركة بما يتيح المجال لفتح مئات الفرص الوظيفية للمواطنين.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال إبراهيم الشافي كيل وزارة العمل للبرامج الخاصة إن التوطين موجه للجنسين، ويستهدف بالإضافة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، الأسر المنتجة مما سيساهم في رفع مستوى دخلها وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

 

وأوضح "الشافي" أن وزارة العمل ستقدم كل الممكنات التي تساعد الشركة في توطين وظائفها بما فيها ممكنات دعم التوظيف والتأهيل والتدريب والأعمال الريادية.

 

وأضاف أن برامج التدريب تتضمن التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب والدعم التمويلي لأصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، بالشراكة الإستراتيجية مع شركة الخطوط السعودية للتموين والاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال.

 

وشركة الخطوط السعودية للتموين هي إحدى وحدات شركة الخطوط الجوية السعودية التي قامت بإدراجها في العام 2012.

 

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