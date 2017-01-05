حماية المستهلك السعودية تهدد الملاحم إذا لم تخفض الأسعار‎‎

هددت جمعية حماية المستهلك السعودية ملاك الملاحم بتبني حملات المقاطعة المجتمعية إذا لم تسجل أسعار اللحوم انخفاض يوازي أسعار المواشي.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، طالبت في بيان لها القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمزيدٍ من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم في الملاحم وقطاع التجزئة، كما دعت مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لتحركات السوق، ومدى احتمالية وجود ممارسات احتكارية أو اتفاق على تثبيت الأسعار أو أي من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لارتفاع الأسعار أو عدم انخفاضها وفقاً لمعطيات السوق.

واستغرب بيان "الجمعية" عدم الانخفاض، مطالباً وزارة التجارة والاستثمار بالبحث عن الأسباب التي أدت لعدم انخفاض الأسعار، وتفعيل دورها تجاه ارتفاع الأسعار غير المبرر للحوم التجزئة، وإشعار عموم المستهلكين بنتائج ذلك، والإجراءات المتبعة للحد من الارتفاع.

ووجهت "الجمعية" نصائح للمستهلكين منها البحث عن البدائل ذات السعر المناسب، بما في ذلك الملاحم التي تقدم أسعار مناسبة، إضافةً إلى توفر بدائل أخرى لم تكن متوفرة قبل بضع سنوات، ومنها على سبيل المثال توفر العديد من المنتجات المستوردة من دول متعددة ذات جودة مناسبة. وشراء الذبيحة كاملة من أسواق المواشي، حيث يقل السعر بشكلٍ كبير مقارنةً بالسعر في الملاحم وقطاع التجزئة للمواشي المحلية، كما يمكن المشاركة في شراء الذبيحة بين مجموعة من المستهلكين لتقليل التكلفة.

بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والحد من الإسراف، علماً بأن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون يُعد أحد عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

ولوحت "الجمعية" بمواطن القوة لديها مؤكدة أنها لن تتوانى في تسخير كافة مواطن القوة لديها في مواجهة ذلك، بما فيها تبنِّي مبادرات مبنية على أسس منهجية ومؤسسية للمقاطعة إذا لم يتجاوب السوق مع المطالبات المشروعة للمستهلكين.

وكان سليمان السماحي رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن "الجمعية مثلها مثل هيئة الأمم المتحدة لا تملك سوى الاستنكار والشجب وأنه لا سلطة لها"، مشيراً إلى أن دور الجمعية توعوي وتثقيفي فقط وليس لديها أي سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.

وتعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، وتستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.