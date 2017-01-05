Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تفرض الضرائب في أبريل

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تفرض الضرائب في أبريل

أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أنها ستبدأ في إبريل/نيسان المقبل فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضحت وزارة المالية في بيان أنه سيجري البدء بتطبيق الضريبة بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتي المجلس عام 2015، و2016،

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتنفيذ الاتفاقية بالمملكة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ تطبيق الضريبة في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

وأضافت أن "التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل (نيسان) 2017، وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي".

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة المالية السعودية: سيتم تطبيق الضرائب بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

الجمارك السعودية: 400 سيجارة الحد المسموح بحمله للقادمين من دول الخليج

الجمارك السعودية تنفي وقف فسح التبغ وتطبيق الضريبة الانتقائية

الجمارك السعودية توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ "تمهيداً لاعتماد الرسوم الجديدة"

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية: تحصيل ضريبة السلع الانتقائية على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين

سوريا تستعد لمقاضاة رئيس تونس الأسبق المرزوقي لتورطه بتسفير مقاتلي داعش

رئيس دولة الإمارات يصدر قانوني تأسيس "أبوظبي للأعمال البحرية" و"العمليات البترولية"

أمريكا ستنقل 4 معتقلين من جوانتانامو إلى السعودية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أطباء ينصحون الألمان بالسير مثل البطريق على الجليد

البورصة المصرية تقفز إلى مستوى قياسي مع صعود بالم هيلز والسعودية تتراجع

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »