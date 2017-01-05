السعودية تفرض الضرائب في أبريل

أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أنها ستبدأ في إبريل/نيسان المقبل فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضحت وزارة المالية في بيان أنه سيجري البدء بتطبيق الضريبة بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتي المجلس عام 2015، و2016،

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتنفيذ الاتفاقية بالمملكة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ تطبيق الضريبة في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

وأضافت أن "التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل (نيسان) 2017، وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي".

