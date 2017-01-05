السعودية: تحصيل ضريبة السلع الانتقائية على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن تحصيل قيمة ضرائب السلع الانتقائية ستكون على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين أنفسهم.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادرها إن هناك ثلاث سلع انتقائية تتمثل في الدخان ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة وجميع المشروبات الغازية 50 بالمئة وكذلك مشروبات الطاقة 100 بالمئة التي ستطبق عليها الضريبة، فيما سيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحها في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وكشفت المصادر عن توجه مستقبلي لوضع علامة سعر الضريبة على المنتج سواءً على المستورد أو المصنع.

وكانت وزارة المالية السعودية نفت، في بيان أمس الأربعاء، بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدورة "36" والدورة "37".

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية في المملكة وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، مبينة أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل/نيسان 2017 وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

وتتضمن وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.