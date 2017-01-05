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سياسة واقتصاد

أمريكا ستنقل 4 معتقلين من جوانتانامو إلى السعودية خلال 24 ساعة

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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أمريكا ستنقل 4 معتقلين من جوانتانامو إلى السعودية خلال 24 ساعة

(رويترز) - قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنقل أربعة سجناء من معتقل جوانتانامو إلى السعودية في الساعات الأربع والعشرين القادمة.

 

ويأتي هذا في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل على الرغم من ضغوط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف عمليات الإفراج.

 

وإذا جرت عمليات نقل المعتقلين الأخيرة وفقا للخطة فإن نحو 40 سجينا سيبقون في جوانتانامو وهو ما يمثل فشلا من أوباما في تنفيذ وعد قطعه منذ فترة طويلة بإغلاق المعتقل المثير للجدل الموجود في قاعدة خليج جوانتانامو الأمريكية في كوبا.

 

وكان ترامب تعهد بأن يظل المعتقل مفتوحا وأن يرسل إليه "بعض الأشرار".

 

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن إدارة أوباما أخطرت الكونجرس بنيتها نقل المزيد من المحتجزين.

 

وعبر ترامب يوم الثلاثاء عن رغبته في استمرار احتجاز من لا يزالون في جوانتانامو على الرغم من مراجعات قامت بها أجهزة أمنية اعتبرت أن الكثير منهم مؤهلون لمغادرته. وكتب على موقع تويتر "يجب ألا يجري المزيد من عمليات الإفراج من جوانتانامو... هؤلاء أناس على درجة من الخطورة الشديدة ويجب عدم السماح لهم بالعودة إلى ساحة القتال."

 

ورفض البيت الأبيض اعتراضات ترامب وقال إن نقل المحتجزين من جوانتانامو سيستمر لحين تنصيب ترامب.

 

ولم يتسن بعد معرفة جنسيات السجناء الأربعة الذين سينقلون إلى السعودية.

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