Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة المالية السعودية: سيتم تطبيق الضرائب بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة المالية السعودية: سيتم تطبيق الضرائب بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

نفت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قالت وزارة المالية إنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقاً لقراري المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة (36) المنعقد والدورة (37).

 

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

 

وأضافت أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل/نيسان من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

 

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100 بالمئة وفق تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" بدءاً من الأسبوع الجاري، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة "التوازن المالي" قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من 2017، دون تحديد تاريخ معين.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الجمارك السعودية: 400 سيجارة الحد المسموح بحمله للقادمين من دول الخليج

الجمارك السعودية تنفي وقف فسح التبغ وتطبيق الضريبة الانتقائية

الجمارك السعودية توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ "تمهيداً لاعتماد الرسوم الجديدة"

لا زيادة في أسعار الدخان في السعودية.. وقرار الرفع أعلى من وزارة المالية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

ويكيليكس يعرض مكافأة لتسريب أي وثائق من إدارة باراك اوباما

مجموعة "جميرا" الفندقية تعلن عن شراكتها مع بنك الإمارات للطعام

"دبي مول" يحصل على أول تقدير عالمي من نوعه لفئة 5 نجوم

محمد بن راشد يعين الشيخة هند بنت مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مجموعة المعجل السعودية: متحصلات بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين

جديد التقنية: هاتف 6X من هواوي هونر في الشرق الأوسط

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »