وزارة المالية السعودية: سيتم تطبيق الضرائب بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

نفت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قالت وزارة المالية إنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقاً لقراري المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة (36) المنعقد والدورة (37).

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

وأضافت أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل/نيسان من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100 بالمئة وفق تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" بدءاً من الأسبوع الجاري، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة "التوازن المالي" قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من 2017، دون تحديد تاريخ معين.