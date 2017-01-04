مجموعة "جميرا" الفندقية تعلن عن شراكتها مع بنك الإمارات للطعام

أعلنت مجموعة "جميرا" الفندقية والعضو في دبي القابضة عن شراكتها مع بنك الإمارات للطعام، يتم بمقتضاها تزويد البنك بمختلف أنواع الأطعمة الصالحة للاستهلاك والفائضة عن حاجات مختلف قطاعات الضيافة في السلسلة الفندقية الشهيرة في الإمارات.

وقال سعادة أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة "دبي القابضة"، "ان مجموعة جميرا وكافة قطاعات الأعمال لدينا يفخرون بممارسة دورهم في المسؤولية المجتمعية والمساهمة في خدمة الإنسانية"، مؤكداً بأن مجموعة جميرا الفندقية تشعر بالفخر والاعتزاز كونها من أوائل المؤسسات في قطاع الضيافة التي تعلن عن شراكتها مع بنك الإمارات للطعام، مشيداً بهذه المبادرة الإنسانية الضخمة بالقول: "الإمارات تثبت مرّة بعد مرّة أنها سبّاقة في العطاء مؤكدةً ريادتها في العمل الإنساني، بفضل قيادة حكيمة نجحت في أن تجعل اسم الإمارات مقترناً بكل ما هو إنساني وعظيم".

وفق وكالة انباء الإمارات، أعرب بن بيات عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً بأن "بنك الإمارات للطعام يجسد مقولة محمد بن راشد بأن الإمارات تأسست على الخير ويقودها رجال يحبون الخير".

وأشار ابن بيات إلى أن مجموعة "الجميرا"، التي تضم مجموعةً من أكبر وأفخم الفنادق في المنطقة، سوف تحرص على توفير وجبات طعام للمؤسسات الإنسانية ذات جودة عالية تعكس علامة "الجميرا" المتميزة"، مضيفاً بأن "فائض الطعام الذي ستوفره فنادق مجموعة الجميرا سيكون وفق أفضل المعايير الصحية بما يعكس رسالة المجموعة الإنسانية والمجتمعية".

وأكد أن مؤسسات الضيافة المنضوية تحت مجموعة "الجميرا" الفندقية ستتبع أرفع المعايير في جمع وحفظ وتخزين الطعام، بما يتوافق مع المعايير التي سيقرّها بنك الإمارات للطعام، وكذلك بما يتوافق مع معايير السلامة الصحية المعتمدة من بلدية دبي.

وتعد مجموعة جميرا للضيافة العالمية الفاخرة والعضو في دبي القابضة من أكثر المجموعات الفندقية فخامةً في العالم، حيث تضمّ حقيبتها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة والمعروفة عالمياً، لتشمل فندق جميرا في أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي، وبرج العرب، وجميرا بيتش هوتيل، وجميرا أبراج الإمارات، ومدينة جميرا، وجميرا زعبيل سراي، وجميرا فندق الخور في دبي، وفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، وجميرا ديفانافوشي وجميرا فيتافيلي في جزر المالديف، وفندق جميرا هيمالاياز في شنغهاي، وجميرا فرانكفورت في ألمانيا، ومنتجع جميرا بورت سولير في مايوركا، وفندق بيرا بالاس جميرا في اسطنبول، بالإضافة إلى فندقي جميرا كارلتون تاور وجميرا لاوندز في لندن.

وتقوم مجموعة جميرا أيضاً بإدارة عدة علامات تجارية فريدة ومتنوعة بما فيها "جميرا ليفينج" والمتخصصة في إدارة المنشآت السكنية، و"تاليس سبا"، و"جميرا للمطاعم"، وحديقة الألعاب المائية "وايلد وادي"، و"أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة" وبرنامج ولاء العملاء العالمي "سيريوس".