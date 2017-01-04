"دبي مول" يحصل على أول تقدير عالمي من نوعه لفئة 5 نجوم

حصل "قسم خدمة الضيوف" في "دبي مول" على اثنتين من شهادات التقدير المرموقة وهما شهادة المعايير الدولية لتميز الخدمات بدرجة خمسة نجوم "TISSE 2012" ليكون بذلك أول وجهة للتسوق والترفيه في العالم تحصل على هذه الشهادة بالإضافة إلى شهادة "الآيزو 10002:2014" عن نظام إدارة الجودة لرضا العملاء.

ويمنح "المعهد الدولي لخدمة العملاء" TICSI "جائزة 5 نجوم" تقديرا للمؤسسات التي تقدم مستويات متميزة من خدمة العملاء وتمييزا لها عن غيرها في مجال عملها، اعتمادا على "نموذج الأركان السبعة لجودة الخدمة" الذي يعمل على تقييم سياسات العمل المتبعة والمنتجات والخدمات والمنشآت والعمليات والأفراد ويقيس الأداء من حيث جودة الخدمة.

وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت شركة إعمار العقارية ـ مطور دبي مول ـ في بيان صحافي صدر عنها اليوم ان قسم خدمات الضيوف في "دبي مول" حقق إنجازا استثنائيا بحصوله على الدرجة الكاملة 100 في المائة ضمن ستة تصنيفات من أصل سبعة مع شهادة تقييم تؤكد أن النتيجة تدل على اعتماد المؤسسة للمعايير الأساسية المتعلقة بتقديم خدمة العملاء.

ويعمل نظام إدارة الجودة "آيزو 10002:2014" لرضا العملاء على تقييم أنظمة عمل المؤسسة المتعلقة بتحسين مستوى رضا العملاء عبر إنشاء بيئة تركز على العملاء وتكون مفتوحة لتلقي آرائهم وانطباعاتهم والتجاوب معها،وتحسين قدرة المؤسسة على رفع مستوى خدمة العملاء.

ولفت البيان إلى أن "دبي مول" يعد أول وجهة للتسوق والترفيه تحمل هاتين الشهادتين بما يؤكد مستواه الفريد في التميز على مستوى عالمي والتزامه وتفانيه لتوفير أعلى معايير الخدمة لجميع زائريه.