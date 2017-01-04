محمد بن راشد يعين الشيخة هند بنت مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بتعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام والذي أطلقه سموه في ذكرى يوم جلوسه الـ 11 ويشكل منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام في مجتمع الإمارات.

وترسيخ هذه القيمة ضمن إطار مؤسسي مستدام يستفيد منه الملايين داخل وخارج دولة الإمارات وينضوي تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وحسب صحيفة البيان، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم لبنك الإمارات للطعام هو ضمانة لتحقيق توقعاتنا العالية من هذه المؤسسة الإنسانية الجديدة، وقال سموه "ان الشيخة هند أقرب الناس للناس ومحبتها الدائمة لعمل الخير يجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد لأن توجيهاتنا للبنك هي بإشراك أكبر عدد من الفعاليات المجتمعية ومن المتطوعين في هذه المنظومة الإنسانية الجديدة".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - وجريا على عادته السنوية – أمر بتوجيه الاحتفالات الخاصة بيوم جلوسه لإطلاق مبادرات تركز على عمل الخير، وأطلق سموه "بنك الإمارات للطعام" والذي سيشكل منظومة متكاملة تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة ومحلات السوبرماركت الضخمة والمتطوعين حيث سيقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

وسيعقد بنك الإمارات للطعام شراكات مع السلاسل الفندقية الكبرى ومحلات السوبرماركت الضخمة ومصانع الأغذية والمزارع وسيفتح أبوابه للمتطوعين للمساهمة في توزيع الطعام داخل وخارج الدولة.