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سياسة واقتصاد

الجمارك السعودية: 400 سيجارة الحد المسموح بحمله للقادمين من دول الخليج

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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الجمارك السعودية: 400 سيجارة الحد المسموح بحمله للقادمين من دول الخليج

أكدت مصلحة الجمارك السعودية أن الحد الأقصى من السجائر المعفاة من الرسوم والمسموح بحملها من قبل المسافرين القادمين من الدول الخليجية عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية للمملكة هو 400 سيجارة في اليوم الواحد أي 20 باكيت (علبة) أي كرزين فقط في اليوم الواحد فقط.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن عيسى العيسى المتحدث باسم مصلحة الجمارك السعودية إن التردد الكثير للمسافر عبر المنافذ يعيد النظر في الكمية التي يحويها، ما إذا كانت استخداماً شخصياً أو بغرض المتاجرة لا يعرضها للإتلاف، بل يتم احتسابها ضمن البضائع، ويتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها.

 

وظهرت خلال الأيام الماضية سوق سوداء لبيع الدخان بين الشباب والمراهقين رفعت سعره حتى 50 بالمئة عبر تسويقه من قبل عمال بمحطات البنزين أو بيعه دون شروط بسعر مضاعف بعد تداول أخبار عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الدخان، خلال الأيام المقبلة وارتفاع أسعاره للضعف.

 

وقال "العيسى" إن "الجمارك" لم تتسلم أي توجيهات بشأن القيمة المضافة للتبغ ومشتقاته حتى الآن، موضحاً أن الضبطيات مستمرة في شتى الممنوعات، وليست في الكميات الزائدة من التبغ ومشتقاته فقط، مؤكدا أن وجود حالات رفع أسعار في السوق ليس مرتبطا بهم في المصلحة، مشيرا إلى أن استيراد الكمية المسموح بها ما يزال على وضعه الراهن.

 

ورصدت الصحيفة اليومية انقطاعاً جزئياً لأنواع عديدة من التبغ ومشتقاته، إذ بدا على أصحاب المحال التجارية محاولة الاستفادة منها مستقبلاً في حال رفع الأسعار. وأكد رضوان علي وهو صاحب محل تجاري أن الأسعار لم تتغير، إلا أن النقص في تمويلهم بالتبغ عائد إلى الوكلاء والموزعين من المؤسسات. وقال إن هناك سوء إقبال على الشراء بسبب القرارات التي بدت تضيق الخناق على الزبائن.

 

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100 بالمئة وفق تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" بدءاً من الأسبوع الجاري، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة "التوازن المالي" قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من 2017، دون تحديد تاريخ معين.

 

 

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