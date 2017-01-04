فلسطين تتوقع عجزاً بقيمة 1.05 مليار دولار في الموازنة

توقعت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن يبلغ إجمالي العجز في موازنة العام الجاري (العامة والتطويرية “الاستثمارية”) قبل التمويل، 4.12 مليار شيكل (1.056 مليار دولار).



وتبلغ قيمة الموازنة العامة المقترحة للعام الجاري 2017 (لم تقر بعد)، 4.1 مليار دولار، بينما تبلغ الموازنة التطويرية 350 مليون دولار.

وقالت الحكومة في بيان أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن العجز الجاري المتوقع لمشروع موازنة 2017 العامة، يبلغ 2.7 مليار شيكل (706 مليون دولار)، و1.36 مليار شيكل (350 مليون دولار) للموازنة التطويرية، بمجموع 1.056 مليار دولار.

وأضافت الحكومة، أن إجمالي المنح والمساعدات المالية لموازنة العام الجاري 2017، متوقع أن تبلغ نصف مليار دولار للموازنة العامة و92 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية).



وتابعت “أيضاً سيتم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص، سيتم تسديدها خلال وقت لاحق من العام الجاري”.

وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية للموازنة الفلسطينية المقترحة، بعد خصم المنح الخارجية منها وإضافة عبء المتأخرات، تبلغ 765 مليون دولار أمريكي، “الأمر الذي يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور”، بحسب ما ذكرته مواقع أخبارية.



وستقوم الحكومة بـ “المحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية (..) وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية، وتحسين جباية الضرائب”.

