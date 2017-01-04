وزارة الخدمة المدنية السعودية: الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل أي موظف

أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن فصل الموظفين الحكوميين قرار صعب وليس سهلاً وأن الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل أي موظف بل تقوم برفع قرار الفصل في المرة الثالثة التي يحصل عليها الموظف على أداء "غير مرض" لديوان المظالم للنظر في فصله.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مستشار وزارة الخدمة المدنية بندر الجامع إن المادة الـ17 تنص على "توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً".

وقال "الجامع" إنه بعد السنة الأولى التي يتم فيها تقويمه بأداء "غير مرض" تتولى إدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مؤسسة احتضانه بتدريبه ورفع أدائه، وحتى إذا لزم الأمر نقله إلى إدارة تتناسب مع ميوله وشخصيته، وإذا تكرر تقويم الأداء "غير مرض" في السنة الثانية عندها تتم مساءلته من إدارة الموارد البشرية ومعاقبته تأديبياً، وفي حال تكرر الأداء نفسه في السنة الثالثة يتم رفع كل المسوغات لديوان المظالم للنظر في قرار فصله.

وكانت الوزارات والجهات الحكومية في المملكة قد بدأت يوم 1 محرم 1438هـ (مطلع أكتوبر/تشرين الثاني الماضي) العمل رسمياً بلائحة الأداء الوظيفي الجديدة، التي عممتها وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق.

ووفقاً لمواد اللائحة، تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.