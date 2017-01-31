900 مسؤول بالخارجية الأمريكية يعارضون قرار ترامب حظر دخول لاجئي

(لتغيير عدد الدول إلى سبعة من ستة)
واشنطن 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وقعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وأكد مسؤول كبير في الوزارة تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة.
كان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال يوم الاثنين إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم "تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل".المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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