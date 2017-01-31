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سياسة واقتصاد

بدء التسجيل رسمياً في حساب المواطن السعودي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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بدء التسجيل رسمياً في حساب المواطن السعودي

نشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي تغريدة على موقع "تويتر" يبين فيها بدء تلقي طلبات التسجيل في البرنامج إلكترونياً من خلال الرابط www.ca.gov.sa وذلك بعد أن كان من المقرر تدشين البرنامج يوم غدٍ الأربعاء.

 

وأكد الحساب أنه لا توجد أفضلية أو أسبقية بالتسجيل وأن عملية التسجيل متاحة في أي وقت.

 

ويتم إنشاء الحساب، بدءاً من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، مروراً بتعبئة البيانات الأساسية المطلوبة، وتوثيق صحة تلك البيانات عبر رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

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