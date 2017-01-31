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سياسة واقتصاد

محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة "العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" بأبوظبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة "العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" بأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي برئاسة سعادة فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي.

 

ونص القرار على عضوية كلا من أصحاب السعادة والسادة الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي والدكتور سيف سلطان الناصري وحمد خليفة محمد شاهين المرر وممثل عن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

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