مبيعات الذهب والمجوهرات تتجاوز 1.4 مليار درهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2017

تجاوزت مبيعات الذهب والمجوهرات خلال الدورة الثانية والعشرين لمهرجان دبي للتسوق الذي استمر على مدار 34 يوما من 26 ديسمبر2016 حتى 28 يناير2017، ما قيمته 1.4 مليار درهم.

وأكدت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن الحملة الترويجية حققت نجاحا كبيرا، واستقطبت اهتمام المتسوقين من داخل الدولة ومن السياح الذي زاروا دبي خلال تلك الفترة.

وقال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: "لقد كان مهرجان دبي للتسوق 2017 موسما مهما للمحلات التجارية المشاركة في الحملة الترويجية، وفق ماذكرت صحيفة البيان.

وشهدت متاجر الذهب والمجوهرات نمواً بنسبة تراوحت ما بين 20-25 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتقدر مبيعات الذهب والمجوهرات في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق2017 بحوالي 1.4 مليار درهم. ولاشك أن التطور الملحوظ في مشاركة المحلات في الحملة، والنمو في المبيعات يرجع إلى الأفكار الإبداعية للمجموعة في تنفيذ حملاتها الترويجية.

فقد ساهم منح ثلاثة فائزين يوميا في تشجيع المتسوقين على زيارة محلات الذهب والمجوهرات، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب التدريجي خلال فترة المهرجان، فقد استمر المتسوقون بشراء المشغولات الذهبية لاعتقادهم بأن الذهب هو الاستثمار الآمن. وكذلك يعكس نجاح هذه الحملة الترويجية مدى التفاهم المشترك بين مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ودبي للسياحة، وحرصها على دعم قطاع التجزئة".

وأضاف قائلا: "نحن سعداء بتغيير حياة العديد من الفائزين في الحملة الترويجية، حيث كان هناك 100 فائز طوال فترة المهرجان الممتدة على مدار 34 يوما، حصلوا على جوائز بقيمة 5.4 ملايين درهم. ومكنت الحملة المتسوقين الذين اشتروا مجوهرات ذهب بقيمة 500 درهم على بطاقة سحب واحدة، بينما حصل المتسوقون الذين اشتروا مجوهرات ماسية أو لآلئ أو ساعات بقيمة 500 درهم على بطاقتي سحب للمشاركة في السحوبات اليومية. وتم توزيع بطاقات السحب في كافة متاجر الذهب والمجوهرات المشاركة في جميع أنحاء دبي أثناء مهرجان دبي للتسوق".

وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري: "لطالما كانت تجارة الذهب والمجوهرات من المكونات الأساسية لقطاع التجزئة بدبي، ونحن نقدر الدور الكبير الذي قامت به مجموعة دبي للذهب والمجوهرات في إنجاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان، باعتباره من المواسم المهمة للبيع بالتجزئة. ولاشك أن الأداء الجيد لمحلات الذهب والمجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق 2017 ومساهمة الحدث والحملة الترويجية في زيادة مبيعاتها يعد مؤشرا مهما على أهمية المهرجان في تعزيز قطاع التجزئة في دبي، وانعكاساته الإيجابية على باقي القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة".

وأضاف قائلا: "لاشك أن سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى ساهمت في جذب المتسوقين لشراء ما يفضلونه من المشغولات الذهبية والمجوهرات، ولاسيما أن دبي تشتهر بكونها مدينة الذهب، وبها أنواع متعددة ذات تصاميم فريدة تلبي مختلف الأذواق. وكان مهرجان دبي للتسوق بمثابة منصة مثالية للمحلات للوصول إلى المتسوقين. ونحن سعداء بالنتائج المحققة خلال هذه الدورة من المهرجان، التي انطلقت تحت شعار الحملة التسويقية "تسوق.اربح.احتفل".

ومن جهته صرح تومي جوزيف، المدير العام لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن نجاح حملة مهرجان دبي للتسوق لهذا العام، يؤكد مجددا التزام مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تجاه الحملات الترويجية الخاصة بالحدث. لقد حقق مستوى مشاركتنا في مهرجان دبي للتسوق على مدى السنوات الماضية نموا متزايدا، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم للمهرجان خلال السنوات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تضم أكثر من 600 عضو يمثلون مختلف فئات تجارة الذهب، بما في ذلك مصنعو السبائك والمجوهرات وبائعو الجملة والتجزئة. وهي مؤسسة تجارية غير ربحية تأسست تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق عام 1996.

وتلتزم المجموعة منذ تأسيسها بتطوير مكانة دبي والمحافظة عليها باعتبارها "مدينة الذهب" و"وجهة المجوهرات في العالم". وتمثل المجموعة مصالح أعضائها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات التي تعود بالنفع على أعضائها. وتقدم المجموعة دعماً قوياً لمهرجان دبي للتسوق منذ دورته الأولى.