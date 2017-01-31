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سياسة واقتصاد

مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من غد الأربعاء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من غد الأربعاء

(رويترز) - قال مسؤول في وزارة التموين المصرية اليوم الثلاثاء إن محمد مصيلحي وزير التموين قرر رفع سعر السكر المدعم 14.3 بالمئة إلى ثمانية جنيهات للكيلوجرام (حوالي 42 سنتا) من سبعة جنيهات والزيت 20 بالمئة إلى 12 جنيها من عشرة جنيهات اعتبارا من غد الأربعاء.

 

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وحتى الآن دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

 

 

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "الوزير قرر زيادة سعر الكيلوجرام من السكر إلى 8 جنيهات والزيت إلى 12 جنيها اعتبارا من غد الأربعاء.

"بعد تلك الزيادة ستظل مصر تدعم سعر السكر بنحو ثلاثة جنيهات والزيت بستة جنيهات لكل كيلوجرام."

 

 

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.

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