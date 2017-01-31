وزارة الخدمة المدنية السعودية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

كشفت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية السعودية ستعلن خلال الأسبوع القادم تفاصيل الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438/‏2017 التي تركز على استقطاب الخريجين والخريجات للوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

ونقلت صحيفة "صدى" السعودية عن مصادرها إن الخطة تشتمل على المواعيد الزمنية المحددة لاستقبال طلبات الراغبين والراغبات في شغل الوظائف التي ستتوافر من الجهات الحكومية للوظائف المشمولة باللائحة الصحية والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.

وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضاً معلومات عن نوعية الوظائف وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج من قبل الجهات الحكومية وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، والتاريخ المتوقع لإعلان نتائج الترشيح، والإجراء المطلوب من الباحثين عن العمل ومتطلبات رئيسية يجب توافرها لدى المتقدم على هذه الوظائف خلال فترة الإعلان.