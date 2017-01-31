وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، تطبيق "تخفيضات" (#يعطيك_العلم) الذي يتيح للمستهلكين الإطلاع على جميع العروض والتخفيضات التجارية المرخصة من قبل الوزارة عبر الأجهزة الذكية.

ويعد تطبيق "تخفيضات" المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار حيث يحتوي حالياً على أكثر من 27 ألف منفذ بيع وأكثر من 700 ألف منتج حاصل على ترخيص للتخفيضات في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف التطبيق الحديث إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية.

كما يمتاز التطبيق بالعديد من الميزات أهمها البحث عن أي منتجات غذائية أو استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض، ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط والتي يمكن من خلالها كذلك معرفة كافة التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.

ويتوفر تطبيق "تخفيضات" حالياً للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر Apple وكذلك (Google play) أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط:

https://sales.sa/