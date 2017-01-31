Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، تطبيق "تخفيضات" (#يعطيك_العلم) الذي يتيح للمستهلكين الإطلاع على جميع العروض والتخفيضات التجارية المرخصة من قبل الوزارة عبر الأجهزة الذكية.

 

ويعد تطبيق "تخفيضات" المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار حيث يحتوي حالياً على أكثر من 27 ألف منفذ بيع وأكثر من 700 ألف منتج حاصل على ترخيص للتخفيضات في مختلف مناطق المملكة.

 

ويهدف التطبيق الحديث إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية.

 

كما يمتاز التطبيق بالعديد من الميزات أهمها البحث عن أي منتجات غذائية أو استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض، ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط والتي يمكن من خلالها كذلك معرفة كافة التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.

 

ويتوفر تطبيق "تخفيضات" حالياً للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر Apple وكذلك (Google play) أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط:

 

https://sales.sa/

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج

اللبنانية كريستي سركيس تتقاضى أكثر من 100 ألف ريال شهرياً من الخطوط السعودية

اتحاد عذيب تبيع جزءاً من أبراجها لشركة الاتصالات السعودية

ألمانيا: توجه لإنشاء مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وBMW في السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

وزارة الخدمة المدنية السعودية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

الرياض: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج

ألمانيا: توجه لإنشاء مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وBMW في السعودية

تسجيل 900 ألف سعودي من مستحقي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

4.5 مليار درهم مساهمة "سيمنس" في الاقتصاد الإماراتي

ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل بعد رفضها تنفيذ حظر الهجرة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »