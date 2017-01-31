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سياسة واقتصاد

ألمانيا: توجه لإنشاء مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وBMW في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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ألمانيا: توجه لإنشاء مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وBMW في السعودية

كشف مسؤول ألماني في دول الخليج عن وجود توجه لدى شركات السيارات الألمانية مثل مرسيدس و(BMW) لفتح مصانع تجميع لها في السعودية.

 

ووفقاً لصحيفة "اليوم" أمس الإثنين، قال مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية والبحرين واليمن أوليفر أومس على هامش لقاء عقد في غرفة الشرقية إنه ليس هناك ما يمنع توطين صناعة السيارات في المملكة، في ظل وجود بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مشيراً إلى وجود مثال ناجح في هذا المجال ويتمثل بمصنع شاحنات مرسيدس في جدة.

 

وذكر "أومس" أن هناك مساعي ألمانية حثيثة لتقوية العلاقات الاستثمارية الألمانية السعودية وتطويرها.

 

وأضاف أن هناك 70 شركة ألمانية تعمل في محافظة الجبيل وحدها، في مجال الصناعات الأساسية والتحويلية وقطاعات البتروكيماويات والطاقة وصناعة قطع الغيار والمنتجات الكهربائية والإلكترونية ونقل التكنولوجيا وتقنيات التصنيع المتخصصة.

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