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سياسة واقتصاد

تسجيل 900 ألف سعودي من مستحقي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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تسجيل 900 ألف سعودي من مستحقي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء اكتمال تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج "حساب المواطن" يوم الأحد الماضي حيث بلغ عدد مستفيدي الضمان الأساسيين الذين تمت إضافتهم في البرنامج 896.957 مواطن.

 

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن الرسائل الواردة للمستفيدين كانت "عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي، تم تسجيلك تلقائياً في حساب المواطن ولست بحاجة للدخول على بوابة البرنامج، ويمكنك الاطلاع على بياناتك وتحديثها عند الحاجة عبر البوابة بعد تاريخ 2 - 6 - 1438 الموافق 1 - -3 2017".

 

وحذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المشرفة على برنامج (#حساب_المواطن)، من الحسابات المزورة التي يدعي أصحابها القدرة على التسجيل لمن يرغب في ذلك بمقابل مالي 50 ريالاً، وتفاعل الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن مع استفسارات العديد من المتابعين للحساب على "تويتر" وبلغ عدد المتابعين 88.639 متابعاً وما زال العدد في تزايد.

 

ونقلت الصحيفة عن ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن إن التسجيل سيكون عبر منصة واحدة تكون على رابط حساب المواطن بحيث يقوم المواطن بإدخال رقم سري وتسجيل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم يقوم بتعبئة بياناته عبر سبع خطوات تشتمل على المعلومات العامة ومن ثم بيانات المرافقين.

 

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي آلياً ببرنامج حساب المواطن، وأنه بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

 

ومن المقرر تدشين برنامج حساب المواطن غداً الأربعاء.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

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