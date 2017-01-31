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سياسة واقتصاد

تقرير: دبي مرشحة بقوة للاستفادة من قرار الحظر الأمريكي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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تقرير: دبي مرشحة بقوة للاستفادة من قرار الحظر الأمريكي

أكد تقرير نشرته "ميد" أمس، أن دبي مرشحة للاستفادة بقوة من قرار حظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة باعتبارها بيئة جاذبة للكفاءات التقنية المتواجدة بكثافة في "وادي السيليكون" في كاليفورنيا.

 

وأشار التقرير إلى أن ساندار بيشاي الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» طلب من 100 موظف العودة إلى مقر الشركة في كالفورنيا خلال ساعات من صدور قرار ترامب المذكور، ما يعني أن شركات التقنية التي تعتمد اعتماداً شبه كلي على الكفاءات المهاجرة من دول الشرق الأوسط وغيرها ستكون في مقدمة المتضررين من قوانين ترامب الجديدة ما يضطرها لنقل أنشطتها إلى دول أخرى.

 

 

ووفق صحيفة الخليج، نظراً لتواجد عدد من شركات التقنية الأمريكية في دبي ومنها شركة «سيسكو» و«إتش بي» و«آبل» و«اي بي إم»، فإن تطوير القسم الأكبر من منتجاتها يتم خارج الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يرجح نقل أنشطتها إلى دبي وغيرها من مدن المنطقة. كما أن تشديد قوانين الهجرة الأمريكية سيدفع المهندسين والخبراء من دول المنطقة للبحث عن وظائف قريبة من موطنهم الأصلي.

 

 

وقد عملت دبي التي تتبنى استراتيجية الابتكار والتطوير على تهيئة البيئة المناسبة لتأسيس حاضنة تقنية توازي وادي السيليكون من خلال توفير التمويل والتشجيع على الشراكة لتطوير مشاريع مثل المسرعات ومؤسسة المستقبل.

 

 

وأشار التقرير إلى أن دولاً أخرى في المنطقة منها السعودية ومصر والأردن وإيران تنشط في استقطاب شركات التقنية وتهيئة الأرضية المناسبة لأنشطتها.

 

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