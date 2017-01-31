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سياسة واقتصاد

ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل بعد رفضها تنفيذ حظر الهجرة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 31 يناير 2017
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ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل بعد رفضها تنفيذ حظر الهجرة
سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل

(رويترز) - قال المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال يوم الاثنين سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل بعدما أمرت محامي الوزارة بعدم تنفيذ حظر الهجرة الذي أمر به ترامب.

 

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة على تويتر إن ترامب عين دانا بوينتي المحامية الاتحادية لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس.

 

كانت ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما قالت إنها غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة قانوني.

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