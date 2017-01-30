مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.

ومن المقرر أن يتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من العام 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من العام 2018.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 بالمئة‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50%‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100%‏).

ويقصد بضريبة القيمة المضافة أي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.