مجلس الشؤون الاقتصادية يطلع على العرض المقدم من وزارة العمل حول الجاهزية لبدء التسجيل في حساب المواطن

اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في اجتماعه اليوم الإثنين على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول برنامج (#حساب_المواطن) متضمناً مستوى جاهزية الإطلاق لبدء التسجيل وأبرز مؤشرات الأداء للمرحلة المقبلة.

ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نجل العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

ومن المقرر تدشين برنامج حساب المواطن يوم الأربعاء المقبل.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.