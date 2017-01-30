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سياسة واقتصاد

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم على فرقاطة سعودية في ميناء الحديدة اليمني

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم على فرقاطة سعودية في ميناء الحديدة اليمني

واس- قتل اثنين وإصيب ثلاثة في هجوم على فرقاطة سعودية في ميناء الحديدة اليمني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

 

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم 2 / 5 / 1438هـ الموافق 30 / 1 / 2017م، عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية. وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق  وإطفائه من قبل الطاقم، وقد نتج عن ذلك استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة .

 

وأضافت القيادة أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها. وتؤكد قيادة التحالف أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

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