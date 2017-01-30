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سياسة واقتصاد

كندي معجب بدونالد ترامب والجيش الإسرائيلي هو المشتبه به الوحيد في اعتداء المسجد

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
كندي معجب بدونالد ترامب والجيش الإسرائيلي هو المشتبه به الوحيد في اعتداء المسجد

أشارت الصحافة الكندية إلى قول زميل سابق لألكسندر بيسونيه وهو الشاب الكندي المتهم بمهاجمة وقتل مصلين في مسجد، إنه كان معجب بدونالد ترامب والجيش الإسرائيلي هو المشتبه به الوحيد في اعتداء المسجد ولا وجود لمشتبه به مغربي كما سبق وذكرت تقارير أولية.

(ملاحظة: جرى حذف الكثير من حسابه في فيسبوك بعد اعتقاله فلم يعد الجيش الاسرائيلي في قائمة الصفحات التي وضع خيار إعجاب بها)


وتظهر تدوينات الشاب الكندي ألكسندر بيسيه البالغ من العمر 27 عاما، أنه معجب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لو بين والجيش الإسرائيلي. واعتقل بيسينيه كمشتبه به في الهجوم على المسجد على مسافة أميال من موقع المسجد بعد أن قام بنفسه بالاتصال بالشرطة بحسب صحيفة  لو سوليه .

 

وكانت الشرطة قد ذكرت في البداية أنها اعتقلت شخصين مشتبه بهما وقام الإعلام الكندي بالكشف على اسم شاب مغربي اسمه محمد خضير اعتقل قرب المسجد بعد دقائق من إطلاق النار في المسجد المكتظ بالمصلين، لكن الشرطة الكندية وفي تطور لافت  كشفت أن شخصا واحدا هو المشتبه به وهو الكسندر، فيما كان الثاني مجرد شاهد.

 

 

 

 

 

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